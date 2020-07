COGLIATE – Nuovo mister per la Cogliatese, la cui prima squadra milita in Terza categoria: sulla panchina della formazione juniores di Cogliate è ritornato Giovanni Biemmi, che già in passato aveva guidato la formazione locale. “Bentornato mister Giovanni Biemmi e in bocca al lupo per la nuova avventura con la juniores 2020-2021. Un buon lavoro a te e al tuo staff!” il messaggio dei dirigenti della Cogliatese.

Per la Cogliatese un primo atto in vista della ripartenza nella prossima stagione dopo che il campionato 2019-2020 è stato bruscamente fermato dall’emergenza coronavirus, con lo stop di tutta l’attività sportiva in Italia, che per quanto riguarda il calcio dilettanti non è quindi mai più ripresa. Oltre che alla formazione maggiore la Cogliatese continua dunque a pensare al proprio settore giovanile, per la juniores un tecnico di provate capacità e che porta in dote una grande carica di entusiasmo, che sicuramente saprà trasmettere ai suoi giocatori.

JUNIORES, TORNA MISTER BIEMMI (1) Ecco a voi l'intervista di presentazione di Mister Biemmi, nuovo allenatore della Juniores Cogliatese 2020/2021. Gepostet von ASD Cogliatese am Freitag, 26. Juni 2020

09072020