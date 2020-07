Cascina Colombara: i gatti della colonia felina “star” di foto e scorci pittoreschi

SARONNO – Si possono scorgere mentre si affacciano dalla chiesetta di San Carlo, oppure intenti ad “abbronzarsi” o a cercare ombra fra le case di ringhiera per restare beatamente al fresco sorprendendo chiunque si trovi a passare per Cascina Colombara.

Sono ormai una trentina i gatti che fanno parte della colonia felina che da diversi decenni si è stabilita nei pressi di uno stabile inutilizzato nella frazione al sud della città di Saronno. La colonia è regolarmente censita da Enpa che ha posizionato anche i cartelli invitando residenti e passanti ad aver cura dei gatti e a rispettare gli spazi che occupano e che le volontarie utilizzano per prendersene cura. Anche durante il lockdown, dettato dall’emergenza Coronavirus, i gatti sono stati accuditi con passione delle volontarie Enpa che hanno garantito la pulizia degli spazi e l’approvvigionamento del cibo e dell’acqua nelle loro ciotole.

Anzi ormai quando le vedono arrivare dalla strada i gatti, tutti randagi, si riuniscono in quello che si potrebbe chiamare “punto Enpa” per avere cibo, acqua fresca e occasionalmente qualche coccola. La colonia conta una trentina di esemplari è una delle più “storiche” e popolose della città degli amaretti vero punto di riferimento per i quattro zampe che qui sono tutelati dalla legge. La colonia felina infatti è regolarmente censita i gatti sono lasciati liberi visto che le volontarie si limitano a prendersene cura.

I dolci animali vengono soltanto immortalati in posizioni naturali, mentre mangiano dalle loro ciotole, prendono il sole, fanno un pisolino e molto spesso sono anche loro stessi ad accorgersi di essere al centro dell’attenzione puntando lo sguardo felino dritto all’obiettivo delle fotocamere come delle vere e proprie “star”.

(foto di alcuni gatti della colonia)

08072020