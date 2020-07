SARONNO – Addio vecchio sottopasso pedonale grigio, buio e spesso usato come bagno pubblico. L’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni, nell’ambito del progetto della Ciclometropolitana, ha studiato una completa riqualificazione del percorso di via Milano in modo da garantire non solo un passaggio in sicurezza ma anche un importante collegamento per chi si sposta su due ruote che potrà utilizzarlo negli spostamenti da Caronno Pertusella al centro di Saronno e alla stazione di piazza Cadorna.

“La trasformazione del sottopassaggio si inserisce nel progetto di creazione di un collegamento ciclabile tra Caronno e Saronno – spiega Lonardoni – negli ultimi anni abbiamo realizzato il tratto che da dietro alla Decathlon dall’altezza della rotonda tra viale Lombardia e via Varese corre lungo gli argini del torrente Lura. Sarà ultimato con il ponticello sul corso d’acqua ma ora è importante fare anche una ciclabile nell’ultimo tratto di via Milano da via Deledda fino all’intersezione con via Marconi”.

L’idea elaborata negli ultimi mesi e già condivisa con il ministero è quindi quella di migliorare l’attuale sottopassaggio pedonale che corre in via Milano sotto i binari. “Vogliamo che sia una pista ciclabile vera e propria, sistemando le pendenze e facendola arrivare fino a costeggiare il Municipio. Da qui attraversando la strada passando dietro ai condomini si arriva direttamente in stazione. Basta questo aspetto a far capire come questo snodo del percorso sia importante e funzionale. Garantirà anche spazi in cui muoversi in tutta sicurezza”. Un progetto che avrà tutto il tempo per essere realizzato visto che il Comune ha ottenuto una proroga di tre anni per l’utilizzo dei fondi ministeriali. Durante il lockdown l’assessore Lonardoni è stato protagonista di una videoconferenza con il ministero ed ha chiarito ogni aspetto: “Una tempistica che ci consente di realizzare sia la ciclabile di via Roma sia la riqualificazione del sottopassaggio di via Milano: così colleghiamo, per i ciclisti, Saronno a Solaro e a Caronno”.