CISLAGO – A dare l’annuncio è il sindaco Gianluigi Cartabia da sempre in prima linea non solo con ordinanze e provvedimenti ma anche nell’informare i propri concittadini sull’andamento del contagio in paese.

“Dai dati che mi sono pervenuti questa sera (martedì ndr) da Ats – spiega il primo cittadino – a Cislago non c’è nessun contagiato. E c’è anche una buona notizia: sono guariti gli ultimi tre casi positivi pertanto a Cislago non vi sono più casi positivi”.

Le buone notizie ieri sono arrivate anche livello regionale: “A fronte di un incremento, odierno, dei dati relativi ai tamponi effettuati, i contagi giornalieri non salgono molto, in Lombardia: segnale senz’altro confortante. Oggi sono +71 i casi di contagio al coronavirus registrati sul territorio regionale, come comunicato da Regione Lombardia. In calo il numero delle persone ricoverate, +12 i decessi”.Sono in tutto +4 i nuovi casi di contagio da coronavirus che sono stati registrati oggi fra Varesotto, Comasco e Brianza. Entrando nel dettaglio, in provincia di Varese +1 nuovo caso, +1 in Brianza e +2 in provincia di Como. Numero modesto, dunque, rispetto ai +71 dei nuovi casi in Lombardia, che si concentrano soprattutto nella provincia di Bergamo (con 30 nuovi casi), a seguire il Milanese (16).

(foto arhcivio)

08072020