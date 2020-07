Consiglio comunale di Saronno: ecco l’ordine del giorno e la diretta

SARONNO – Stasera torna a riunirsi il consiglio comunale che sarà ancora una volta in videoconferenza. La seduta inizierà alle 20.30.

Ecco la diretta de ilSaronno:

L’ordine del giorno invece avrà come primo punto l’adozione della Variante Piano di recupero c.so Italia/v.Io Santa Marta, il secondo sarà sull’adozione del Piano Attuativo v.le Lombardia in variante al Piano delle Regole e il cambio destinazione per insediamenti MSV, il terzo punto, invece, riguarda l’adozione del piano Attuato ATUab7 “ex Parma”, in via Monte Grappa. Il quarto punto prevede l’approvazione del Regolamento Comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali, il quinto punto riguarda l’interpellanza presentata dal consigliere indipendente Banfi sulla disciplina della sosta nel periodo compreso tra il 16 marzo e il 16 maggio 2020 ed infine il sesto ed ultimo punto del giorno prevede l’interpellanza presentata dal consigliere indipendente Banfi sulla posta di “gabbioni” e sassi a rinforzo dell’alveo del torrente Lura in prossimità del civico 67 di via F.Reina.

Sarà possibile seguire la seduta del consiglio comunale grazie alle dirette audio di Radio 88 FM, sul sito di Radio Orizzonti e sul digitale terrestre nel canale radio 880, oppure attraverso la diretta video sul sito del comune di Saronno.

