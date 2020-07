ROVELLO PORRO / TURATE – Nessun nuovo caso positivo al coronavirus negli ultimi due giorni nella bassa comasca. Ecco il quadro della situazione:

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

L’ultimo caso nelle Groane si era verificato un paio di giorni fa a Cogliate. In zona Saronno e Saronnese +1 a causa di un nuovo caso a Gerenzano.

Risalita dei contagi da coronavirus oggi in tutta la Lombardia (+119), non ne è esente il Varesotto (con un +5) e la Brianza (che fa segnare un +6), che assieme superato i dieci nuovi casi, mentre nel comasco se ne è registrato solo uno. A guidare la salita, comunque, sono il Milanese e le province di Bergamo, Mantova e Brescia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

09072020