SARONNO – Anche il trend delle scorse ore l’ha confermato, nella zona fra Varesotto, Comasco e Brianza i nuovi casi di positività al coronavirus rimangono pochissimi.

Ecco il riepilogo nelle località della zona con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia in base agli ultimi dati disponibili:

Saronno 241

Uboldo 20

Origgio 35

Caronno Pertusella 105

Gerenzano 31

Cislago 37

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Tradate 127

Venegono Inferiore 22

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 321

Busto Arsizio 403

Gallarate 264

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 34

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 225

Limbiate 198

Barlassina 46

Sono stati in tutto +4 i nuovi casi di contagio da coronavirus che sono stati registrati ieri (il dato è del tardo pomeriggio) fra Varesotto, Comasco e Brianza. Entrando nel dettaglio, in provincia di Varese +1 nuovo caso, +1 in Brianza e +2 in provincia di Como. Numero modesto, dunque, rispetto ai +71 dei nuovi casi in Lombardia, che si concentrano soprattutto nella provincia di Bergamo (con 30 nuovi casi), a seguire il Milanese (16).

09072020