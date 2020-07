Coronavirus, lo spot L’Oréal per dire “grazie” girato al Tigros di Gerenzano

GERENZANO – L’Oréal a Gerenzano: ha scelto i volti di commessi del supermercato Tigros di Gerenzano per lo spot “L’Italia che vale”, dedicato a chi non si è mai fermato neppure nella fase più acuta dell’emergenza coronavirus; e per promuovere una iniziativa benefica. E’ uno spot di trenta secondi, girato fra le corsie del grande magazzino, aperto non molto tempo fa a margine dell’ex statale Varesina nei pressi del confine con Saronno. E’ fra i più nuovi del gruppo Tigros.

La multinazionale dei prodotti di bellezza ha lanciato questo progetto per dire “grazie” a chi è sempre andato avanti, dunque non solo personale sanitario ma anche chi ha proseguito, fra tante difficoltà e legittime paure, a lavorare anche nei momenti più delicati, nei mesi scorsi, quando la pandemia stava letteralmente “esplodendo” anche nella zona. Per lo spot dedicato alla grande distribuzione è stato dunque scelto il negozio gerenzanese. Si abbina ad una iniziativa in collaborazione con il Banco alimentare per un progetto di aiuto alle famiglie in difficoltà. Per ogni prodotto L’Oréal venduto fino al 30 settembre, saranno donati 7 centesimi al Banco alimentare.

