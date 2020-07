Elezioni ’20: M5s corre da solo con Longinotti (l’ufficialità arriverà a breve)

SARONNO – “Pubblichiamo la nostra posizione perché si rende necessario e doveroso dare una risposta ai numerosi quesiti che ci vengono posti circa la posizione del M5S di Saronno riguardo le imminenti elezioni amministrative”.

Inizia così la nota condivisa da M5s nelle ultime ore con cui si sciolgono le riserve sulla posizione del movimento per le prossime amministrtive.

“Come abbiamo spiegato, in diverse occasioni, il nostro Movimento segue dinamiche differenti rispetto a qualunque altro partito e ufficializzare una lista che possa rappresentarlo ci è possibile solo dopo averne ricevuto la “certificazione” dallo staff nazionale, con il conseguente riconoscimento dell’utilizzo del logo a 5 Stelle. È una lunga e articolata procedura che però garantisce agli elettori quella trasparenza e onestà che sono alla base dei nostri principi”.

Ora quindi i tempi sono maturi: “A questo punto del percorso di preparazione possiamo rispondere, a chi ce ne ha fatto richiesta, che il M5S di Saronno ha la sua lista e ha il suo candidato sindaco nella persona di Luca Longinotti, un nostro attivista giovane, preparato e brillante, ma che potremo ufficializzare tutto solo dopo aver ricevuto il riconoscimento da parte dello Staff del M5S. Luca Longinotti sarà ospite sabato 11 luglio su Radio Orizzonti, nell’incontro previsto per i candidati sindaci, ma ribadiamo che la sua presenza sarà in veste non ufficiale di candidato del M5S”

Superati gli adempimenti partirà la campagna elettorale: “Ci auguriamo di partire al più presto con gli incontri pubblici con i cittadini per far conoscere i punti del nostro programma, che abbiamo pensato per una “Saronno città aperta” : al cambiamento, all’innovazione e ai giovani, una fascia della cittadinanza sulla quale abbiamo deciso di porre una particolare attenzione”.

09072020