SARONNO – Tanta gente per il terzo giovedì di negozi aperti nel centro storico di Saronno… ma pochi negozi aperti. E’ andata proprio così questa sera un città, serata calda ma tutto sommato piacevole, che senz’altro invogliava ad uscire, Si sono viste tante famiglie, moltissimi giovani, bar e gelaterie che ai loro tavolini all’aperto hanno attirato una variegata clientela, sempre nel rispetto delle norme anti-covid, con gel disinfettante ed il distanziamento fra i tavoli, e poche persone al bancone ed alla cassa. Insomma, tutto bene con una gran voglia di uscire e stare insieme, ed anche un poco di movida?

Sono un poco mancati quelli che sarebbero dovuti essere i veri “protagonisti” della serata, ovvero i negozi, i negozi aperti che in realtà erano quasi tutti chiusi: attorno alle 22 i negozi che erano aperti si potevano contare sulle dita di una mano o poco più, e prima erano ancora di meno; quasi tutti hanno chiuso alle canoniche 19.30. Festa non rovinata, anche se senza eventi per l’emergenza coronavirus: nei bar non sono mancati i clienti.

(foto: alcune immagini del centro storico saronnese questo giovedì sera)

09072020