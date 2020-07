Il “Viaggio letterario” di Giusy Laganà ne “Il sapore della vita dipende dagli ingredienti” opera dell’assessore Miglino

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la recensione firmata da Giusy Laganà sul sito “Viaggi letterari” del libro

“Il sapore della vita dipende dagli ingredienti” scritto da Mariassunta Miglino”.

“Ma saranno sempre le parole che abbiamo ascoltato, le storie che abbiamo letto, gli studi che abbiamo fatto, le esperienze che abbiamo vissuto, le passioni che abbiamo alimentato, le relazioni che abbiamo tessuto che ci aiuteranno a vivere. A continuare a vivere. A vivere meglio”.

Inizia così l’ultimo libro di Mariassunta Miglino, insegnante e scrittrice nonché Assessore alla Cultura, all’Istruzione, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili della città di Saronno. Dopo il saggio del 2015 “La cattedra del cuore” e il romanzo “La misura dell’amore” del 2016, l’autrice torna con un libro ricco di riflessioni sulla vita prima del virus e sui giorni che sono seguiti definite “riflessioni della sera”. In realtà, dietro a questo libro, si nasconde uno scopo benefico. I ricavati delle copie andranno interamente nell’allestimento per il Day Hospital del reparto Oncologico dell’Ospedale di Saronno. Una meravigliosa iniziativa per tutta la comunità, perché come dice l’autrice stessa “sono sempre le piccole gocce a fare grande il mare”. Un frase poetica che racchiude il significato dell’essenza della sua scrittura.

Un libro per cambiare e contribuire al benessere della comunità prima di tutto, quali sono le sue riflessioni?

Le riflessioni scritte da Mariassunta sono sulla scuola, sui giovani di oggi, sul nostro essere cittadini e sulla politica. Un capitolo meraviglioso è quello dedicato all’amore per la lettura. Mariassunta, diplomata al Liceo Classico, conosce bene il sacrificio delle ore trascorse sulle versioni di latino e greco e sullo studio dei grandi classici. Ma la lettura per lei ha rappresentato sempre qualcosa di più”. Descrive l’atto del leggere come un arma per proteggerci e difenderci da tutto quello che avviene fuori che si sposa perfettamente con il mio motto di blogger ispirato alla celebre frase di Woody Allen “Leggo per legittima difesa”. Come scrive l’autrice, la lettura è molto importante per costruire la nostra visione del mondo, non solo fonte di arricchimento culturale ma anche umano e sociale.

“Leggere offre armi per difendersi, ci rende più’ forti nel pericolo, ci rende liberi nel pensiero.”

Dove inizia il cambiamento? Il capitolo dedicato al cambiamento culturale è interessante. In seguito al Covid 19 che ha investito e trasformato le nostre vite, molte sono le riflessioni maturate. Abbiamo vissuto il blocco dentro le nostre abitazioni e poi la ripartenza attuale nonostante la paura. Mariassunta parla del virus come occasione per arricchire ancora una volta il nostro pensiero in quanto essere pensanti, centralizzando l’argomento sulla maturità dimostrata dai giovani che lei conosce quotidianamente tra i banchi di scuola e le difficoltà verso un futuro sempre più’ precario. I giorni della rabbia e della paura devono portare a un nuovo patto educativo e sociologico, un nuovo modo di affrontare l’educazione civica ormai dimenticata. La scuola rimane una protagonista indiscussa di questa pagine come fonte d’investimento per non fermarsi mai, per crescere e diventare gli adulti di domani.

“Il cambiamento culturale ha sempre molto cause. Le civiltà cambiano e anche le generazioni. Il nostro obbiettivo non deve essere valutare quale sia la generazione peggiore o migliore: ogni sistema culturale è in perenne trasformazione, e ognuno di noi è coinvolto nel processo”.

Oltre ad essere una donna molto impegnata nel sociale e nell’attivismo politico, Mariassunta Miglino é una donna di lettere. Nata a Salerno nel 1963, si laurea in Scienze Economiche e Bancarie nel 1987 a Siena. Nello stesso anno si sposa e poco dopo diventa madre di due splendide fanciulle. Con questo libro insegna ai lettori che il sapore della nostra vita dipende principalmente dai suoi ingredienti e di come noi impariamo a farne uso. Ciascuno di noi può’ contribuire al cambiamento, necessario e vitale per essere migliori. Ma tutto nasce dalla riflessione, come le sue in questo splendido libro di compagnia scorrevolmente piacevole.

08072020