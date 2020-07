SARONNO – La storica fontana di viale Santuario sarà restaurata e tornerà a zampillare, lo annuncia l’Amministrazione comunale.

Pulizie approfondite, gli addetti della nettezza urbana sono entrati in azione sotto i portici del centro di Saronno.

Coronavirus, ieri sono stati in tutto +4 i nuovi casi di contagio da coronavirus fra Varesotto, Comasco e Brianza. Entrando nel dettaglio, in provincia di Varese +1 nuovo caso, +1 in Brianza e +2 in provincia di Como. Numero modesto, dunque, rispetto ai +71 dei nuovi casi in Lombardia, che si concentrano soprattutto nella provincia di Bergamo (con 30 nuovi casi), a seguire il Milanese (16).

Inizia ad entrare nel vivo la campagna elettorale per le amministrative 2020, con le prime uscite nei quartieri del candidato sindaco Augusto Airoldi (Lista Airoldi, Pd e [email protected]) per incontrare i cittadini.

Bosco della droga, trovata un’altra pistola dagli agenti della polizia locale guidati dal vicecomandante saronnese, Michele Speciale.

