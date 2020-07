Maturità ’20: cinque 100 all’Ipsia Parma

SARONNO – Sono cinque gli studenti dell’Ipsia Parma che hanno raggiunto la vetta in questa maturità speciale che ha fin da subito diffuso preoccupazione tra tutte le scuole saronnesi colte alla sprovvista da un evento così repentino. Fortunatamente però il lockdown, come nelle altre scuole della città degli amaretti, non ha fermato l’istituto Parma dove gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di superare questa prova diversa dal solito, non interrompendo l’apprendimento e lo studio iniziati a partire da settembre, mese in cui sia alunni sia docenti non avrebbero potuto immaginare quello che sarebbe successo pochi mesi dopo. Il modo diverso di preparasi ad un esame che è a sua volta differente da quello svolto negli anni passati, ha comunque portato a esiti eccellenti nella scuola che può mostrarsi orgogliosa dei risultati raggiunti dai suoi studenti in questo periodo della storia particolare e indimenticabile.

Ecco gli esiti eccellenti dell’Ipsia Parma:

5BS: Marta Barbieri 100; Irene Colombo 100; Iman Romdhani 100

5AA: Danny Sanna 100

5BA: Andrea Santin 100

(foto da archivio)

09072020