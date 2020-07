COGLIATE – Tempo di conferme alla Cogliatese, in vista del prossimo campionato di calcio di Terza categoria: la società ha deciso di riconfermare il tecnico, Mario Basilico. L’annuncio è stato dato dai dirigenti del club di Cogliate, resterà anche il vice-allenatore: “È ufficiale! La prima squadra anche per la stagione 2020-2021 è affidata a mister Mario Basilico. Al suo fianco come allenatore in seconda confermato Cristian Sportolloni”.

La Cogliatese riparte dunque in vista della prossima annata agonistica, dopo che quella 2019-2020 ha subito un brusco stop, nei mesi scorsi, a causa della fase più acuta dell’emergenza coronavirus, e non è più ripartita visto che i campionato calcistici dilettantistici sono stati cancellati definitivamente. Si dovrebbe iniziare a settembre con la nuova stagione. Obiettivo del team brianzolo, quello senz’altro di fare bene e proseguire in un percorso di crescita, valorizzando anche molti giovani.

(foto: l’allenatore Mario Basilico ed il vice-allenatore Cristian Sportolloni con i dirigenti della Cogliatese)

