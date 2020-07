LOMAZZO – Dopo il grande successo delle settimane di giugno e luglio con posti tutti esauriti, a grande richiesta Esperia Lomazzo Calcio estende il camp al centro sportivo anche per agosto e settembre.

Nuove settimane disponibili:

dal 3 al 7 agosto

dal 24 al 28 agosto

dal 30 agosto al 4 settembre

dal 7 all’11 settembre

Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 3288750605 (Loris), il camp si svolgerà solo al raggiungimento di minimo 10 iscritti per settimana ma si tratta di un traguardo che con tutta probabilità sarà raggiunto piuttosto facilmente, visto il successo che questa iniziativa sta ottenendo in queste settimane e le grande voglia dei bambini di tornare sul campo a praticare il proprio sport preferito, dopo il lungo stop ed il lockdown che si è reso necessario nella fase più acuta dell’emergenza coronavirus.

(foto: una immagine dei camp che sono in corso anche in questo giorni al centro sportivo di Lomazzo, che costituisce la “base operativa” dell’Esperia)

10072020