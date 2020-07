SARONNO – Da quando nel 2017 era stato demolito lo storico edificio i saronnesi di chiedono cosa sorgerà nell’area dismessa dell’ex Parma e dal consiglio comunale di ieri sera sono arrivate le prime risposte.

L’area di via Marconi è stata al centro del dibattito dopo la presentazione dell’assessore all’Urbanistica Lucia Castelli. Nell’area sorgeranno un supermercato, un centinaio di parcheggi su via Monte Grappa, due condomini uno da 10 e l’altro da 12 piani, un’area cani, un tratto di ciclabile e un nuovo collegamento stradale tra via Piave e via Monte Grappa. Il passaggio in consiglio comunale è stato dedicato alla cessione al Comune di un’area confinante col PalaExbo di 6 mila metri quadri, da destinare a giardino pubblico.

Il dibattito è stato decisamente forte nei toni. A dar fuoco alle polveri l’intervento di Francesco Banfi: “Ringraziano i cani, sono gli unici che avranno benefici per questo intervento. Poi l’ennesimo supermercato, una viabilità che non darà sollievo al quartiere, anzi. E altri condomini. Altro aspetto, il verde pubblico. Solo l’area cani. Certo, il 50 per cento andrà a Comune di Saronno ma sarà data a Saronno servizi… Per metterla a reddito… E quindi quali saranno i benefici per i cittadini? Già in zona mancano parcheggi e la viabilità è difficile, cosa ci sarà: altre due palazzine. Non faccio battute su ennesimo supermercato, sarebbero scontate”.

Duro anche il giudizio di Casali: “C’è l’ennesima area commerciale con due torri residenziali. Vengono abbattuti 22 alberi e il collegamento della pista ciclabile con via Roma non è indicato in nessun progetto”. Casali ha anche sollevato il problema dell’edicola votiva chiedendo che fosse tutelata. Su questo punto ha risposto Castelli : “Siamo consapevoli della presenza dell’edicola ma sono della fase esecutiva ci si porrà il problema di dove riposizionarla”.

Piccata la replica del sindaco Alessandro Fagioli che ha rimarcato: “Prima di tutto c’è un Pgt, ed è un’area privata! Il iano prevede che 50 per cento diventi del Comune e 50 per cento resta al privato. Tutto questo è rispettato! Ci saranno nuovi spazi per il verde, un giardino pubblico vicino al PalaExbo. Il Pgt e le regole le hanno fatte i passati amministratori di Pd e [email protected] Saronno, non serve raccontare balle”.