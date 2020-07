Il distretto del Commercio Antiche Brughiere sostiene gli operatori in difficoltà per il Covid19

Il distretto del Commercio Antiche Brughiere sostiene gli operatori in difficoltà per...

UBOLDO – Il distretto del Commercio Antiche Brughiere, consapevole del momento difficile che tutta la popolazione ha dovuto fronteggiare e soprattutto le difficoltà organizzative ed economiche che deve risolvere chi ha un’attività economica, in collaborazione le Amministrazioni comunali, sta predisponendo delle misure per sostenere, anche con contributi economici, gli operatori che affrontano l’emergenza Covid19.

In particolare, il Distretto parteciperà al Bando di Regione Lombardia per i Distretti del Commercio, che consentirà alle imprese che rientrano nell’area del Distretto Antiche Brughiere di ottenere contributi a fondo perduto a fronte di investimenti necessari a mettere in sicurezza l’attività e/o a riorganizzare le proprie modalità di vendita.

Al fine di capire le Vs. esigenze, il Distretto ha predisposto un questionario, da compilare nel più breve tempo possibile al fine di allocare al meglio i contributi messi a disposizione da Regione Lombardia.

Il questionario, in forma cartacea da PDF oppure direttamente online, una volta compilato deve essere restituito alla mail degli organizzatori.

(foto di archivio)

10072020