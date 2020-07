Uboldo, 9 arresti per spaccio. Coinvolto anche influencer attivo nel rap (foto e video)

Uboldo, 9 arresti per spaccio. Coinvolto anche influencer attivo nel rap (foto...

UBOLDO – È in corso, dalle prime luci dell’alba, una maxi operazione dei carabinieri di Saronno guidati dal capitano Pietro Laghezza che stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di nove persone, ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti, anche verso i giovanissimi, per i quali uno degli arrestati era un volto noto, perché inserito nel mondo della musica rap ed attivo sui social.

L’operazione è iniziata intorno alle 4 con i mezzi che sono partiti da Saronno. Intorno alle 5 l’arrivo a Uboldo e l’avvio di perquisizione ed arresti nel cuore del paese. Le pattuglie una dozzina tra i vicoli del rione San Cosma non sono passate inosservate. Oltre ai lampeggianti a svegliare gli uboldesi l’elicottero arrivato da Orio al Serio. Le perquisizione sono state svolte anche alla periferia cittadina e con l’ausilio di una pattuglia cinofila di Casate Novo.

(seguono aggiornamenti)