Oggi in piazza, in diverse città del territorio Italiano, è prevista una manifestazione contro la legge, che in realtà potrebbe essere una rivendicazione di serenità, per le persone offese, percosse, discriminate perchè si dichiarano essere omosessuali, trans, bisessuali, gender fluid, non binarie o una o più tra tutte le altre culture e minoranze culturali facenti parte della comunità lgbtq+.

La manifestazione, nella migliore delle ipotesi, è organizzata da persone che non hanno idea di cosa significhi discriminazione, in quanto bianchi, eterosessuali, privilegiati.

Praticamente, la legge, prevede di aggiungere, “…oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.”, nell’art 604-bis che prevede la reclusione o la multa per “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” e si aggiungerebbe, ripeto: ” …oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere “. Inoltre, andrebbe a tutelare maggiormente tramite aggravanti tutte quelle azioni e tutti quei reati di matrice violenta, dove la discriminazione è evidente. Quello che in pochi stanno considerando: è rivolta anche alla discriminazione di genere dunque anche a tutela dei diritti delle donne. Contro la misoginia. Pensateci: ” …per motivi raziali, etnici, nazionali o religiosi” non si legge da nessuna parte “per sesso “. Pensateci.