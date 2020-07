SARONNO – Serio incidente stradale ieri alle 17 in via Novara angolo via Varese a Saronno, dove è stato investito un pedone. Si tratta di un uomo di 38 anni, le cui condizioni in un primo momento erano apparse particolarmente serie, tanto che l’equipaggio della Croce rossa italiana subito accorso ha richiesto anche il supporto dell’automedica, arrivata a sirene spiegate da Garbagnate Milanese.

Il ferito è stato quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale “San Gerardo” di Monza, al momento del ricovero non è apparso comunque in pericolo di vita, anche se ha riportato varie contusioni e lesioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina per tutti i rilievi del caso, obiettivo ricostruire con precisione quanto successo e chiarire le eventuali responsabilità dell’incidente. Sarà raccolta anche la testimonianza dell’uomo investito.

(foto: alcune immagini dei soccorsi subito dopo il sinistro in via Novara, sul posto una ambulanza della Croce rossa saronnese oltre all’automedica)

11072020