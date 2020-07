Scuole, Lonardoni: “Da Ob Sar informazioni pretestuose per far sapere che esiste. Abbiamo investito 2 milioni”

Scuole, Lonardoni: “Da Ob Sar informazioni pretestuose per far sapere che esiste....

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni che risponde alla lista civica Obiettivo Saronno.

La lista “Obiettivo Saronno” non perde occasione di fare propaganda elettorale con informazioni pretestuose e con il solo scopo di far sapere che esiste. Vorrei innanzitutto sottolineare che, come primo punto, non è nostra consuetudine fare richieste di finanziamento ancor prima di conoscere i reali bisogni dei dirigenti scolastici e di come intendessero organizzare l’attività didattica. Solo questa settimana si sono conclusi gli incontri con i dirigenti scolastici e si sono potuti individuare concretamente gli interventi necessari. Eravamo a conoscenza che il termine di presentazione delle domande sarebbe stato prorogato al 10 luglio 2020 e nei termini ridefiniti abbiamo provveduto a presentare la domanda in data 8 luglio alle ore 13.30.

La candidata sindaca Novella Cicerone si pone la domanda: “Per questa Amministrazione, in una scala di priorità, la scuola dove sta?”.

L’Amministrazione risponde in questo modo:

– ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro per la costruzione della nuova Scuola “Rodari”;

– Ha realizzato tutte le opere finalizzate ad ottenere la certificazione di prevenzione incendio della Scuola Primaria “Damiano Chiesa” e dell’Asilo Nido “Gianetti”;

– Ha provveduto a finanziare il rifacimento della palestra dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” e della sua relativa copertura;

– Ha realizzato l’ascensore alla Scuola Media “Leonardo Da Vinci”;

– Ha rifatto tutti i bagni della Scuola Media “Bascape’”;

– Ha rifatto la copertura della Scuola Materna “Don Marzorati” e quest’anno provvederà ad attuare un intervento analogo alla Scuola Materna “Monte Santo”.

Mi limito agli interventi elencati più significativi, con un totale di 2 milioni di euro di investimento per l’istruzione durante questo mandato. Lascio giudicare a lei e le auguro, per il bene di Saronno e se ne avrà l’opportunità, di poter fare altrettanto.