CARONNO PERTUSELLA – Oggi il primo turno del campionato di softball, dalle 18 si gioca in via Rossini a Bariola Rheavendors Caronno-Thunders Castellana, a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Entrambe le squadra con formazioni di sole italiane (le straniere del Caronno, Karla Claudio e Yurubi Alicart, sono ancora bloccate a Caracas in Venezuela) ed esito incerto per un match che si profila equilibrato. Turno di riposo per Saronno.

“Gli ostacoli, che la pandemia globale da coronavirus ha posto nelle vite di tutti noi, non fermano la Serie A1 softball, che riparte più motivata che mai con l’obiettivo di divertire gli appassionati della palla soffice. Sarà una stagione particolare: nel 2020, che avrebbe dovuto vedere le azzurre di Enrico Obletter in lotta per una medaglia olimpica, non ci saranno incontri internazionali né continentali a livello di club, e così sarà una regular season “lampo”, con inizio sabato 11 luglio con la sfida tra Blue Girls Pianoro Softball e Poderi dal Nespoli Forlì (trasmessa in diretta su fibstv.com, ore 14.30), e culmine il 6 settembre, con le ultime partite del girone B – a fare il punto una nota dell’ufficio stampa della Fibs, la Federazione del softball – Nella settimana successiva scatteranno i playoff, inaugurati con lo spareggio tra la seconda e la terza dei due gironi per accedere alle semifinali, che invece andranno in scena nei week-end del 19 e 26 settembre. Le due vincitrici delle semifinali accederanno alle Italian Softball Series che sfoceranno nei primi dieci giorni di ottobre”.

La regular season avrà calendario leggermente diverso tra girone A e girone B, e questo a causa della recente defezione del Caserta Softball, che ha ridisegnato un girone B con 4 squadre e modificato il formato del campionato, adesso a nove squadre. Se il girone A (composto da Specchiasol Bussolengo Softball, MKF Bollate, Rheavendors Caronno, Metalco Thunders Castellana e Inox Team Saronno) è costituito da 10 turni tra andata e ritorno, 16 partite per squadre ed un totale di 40 a calendario; nel nuovo girone B (U.S. Collecchio Softball, Poderi Dal Nespoli Forlì, Pianoro Softball e A.S.D Sestese Softball) si è optato per una formula che prevede nove turni (con un secondo girone di andata) per un totale di 18 partite a squadra e di 36 a calendario.

11072020