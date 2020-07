CARONNO PERTUSELLA – Movida, bar pieni all’ora dell’aperitivo ma lo sport no: agli eventi sportivi il pubblico ancora non può assistere, si gioca a porte chiuse, e si è dovuto adeguare anche il campionato italiano di softball serie A1 che per la prima giornata, oggi, vede la Rheavendors Caronno ospitare le Thunders Castellana di Castelfranco Veneto, allo stadio “Francesco Nespoli” di via Rossini a Bariola, con la padrone di casa comunque sostenute dai cori dei propri affezionati sostenitori. Che alle partite proprio non hanno voluto rinunciare, accontentandosi di seguire le due gare in programma mal di fuori della recinzione, con tanto di tamburo, striscioni e… mascherine neroverdi, con i colori della squadra del cuore.

Per gli “ultras” missione compiuta, anche stavolta si sono fatti sentire con la speranza che già dal prossimo fine settimana, con i nuovo decreti ed ordinanze regionali legate all’emergenza coronavirus, sarà possibile seguire le gare dall’interno degli impianti sportivi.

11072020