Uboldo, domenica visita guidata al canile e presentazione degli “ospiti”

UBOLDO – Il canile di Uboldo si fa conoscere, con un open day della struttura di via Caduti della Liberazione 123: l’iniziativa è promossa dai volontari che la gestiscono, l’associazione “Una luce fuori dal lager”, e si tiene domenica 12 luglio dalle 16.

E’ stata prevista la visita guidata al rifugio, poi ci sarà una sfilata canina “con presentazione dei nostri ospiti in cerca di adozione” spiegano i volontari. A seguire “passeggiata con i cani del nostro canile rifugio nei boschi. Ci sarà anche una bancarella promozione delle adozioni, e la bancarella per la raccolta di fondi ed offerte, in quanto la nostra associazione e il nostro rifugio salvano e mantengono circa 150-200 cani l ‘anno che tiriamo fuori da canili del nord centro e sud Italia sperduti e senza visibilità”.

(foto: una immagine dal canile di via Caduti della Liberazione ad Uboldo. I volontari sono sempre in prima linea per assistere i “trovatelli”)

11072020