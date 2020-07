SARONNO – I volontari dell’associazione “Regioni d’Italia” al lavoro alla scuola materna di via Monte Santo: guidati dal presidente Michele Castelli nei giorni scorsi hanno provveduto alla sistemazione del verde, ed in particolare alla potatura di un albero che si era “allargato” troppo ed ormai dava fastidio a chi percorreva la rampa pedonale d’accesso.

“Un intervento compiuto di buon grado, per eseguire piccoli lavori di manutenzione. Ci siamo messi d’accordo con la direzione e quindi ci siamo messi all’opera – riepiloga Castelli – Non è la prima volta che ci impegniamo in questo genere di iniziative negli istituti locali e lo facciamo sempre molto volentieri. Anzi, ci rendiamo sin d’ora disponibili per eseguirli ovunque ce ne fosse bisogno, tempo fa eravamo stati alla materna di via Toti”. Prosegue Castelli: “Chiunque avesse bisogno del nostro aiuto, mi può contattare su Facebook”.

(foto: alcuni momento del taglio dell’albero che si era “allargato troppo” ed impediva il passaggio all’ingresso della scuola materna saronnese)

12072020