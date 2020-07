SARONNO – Si è tenuta ieri mattina a Saronno l’assemblea per l’approvazione del bilancio e della relazione dell’attività dell’Auser. Il 2019 ha visto ottimi risultati con un notevole incremento di tutte le attività di volontariato (trasporti e accompagnamento anziani e disabili, laboratorio Alzhauser, laboratorio socializzazione – aggregazione, compagnia a domicilio, spesa a domicilio, punto d’ascolto).

Il sodalzio ha ringraziato il Comune per il sostegno economico.

“Ho portato – spiega l’assessore Gianangelo Tosi i miei saluti e i ringraziamenti anche a nome del sindaco Alessandro Fagioli per la collaborazione ed in generale l’attività meritoria”.

La mattinata è stata l’occasione per dare l’annuncio della concessione del patrocinio della raccolta di inserimenti pubblicitari per la concessione in comodato d’uso gratuito di un veicolo nuovo per il trasporto disabili. Nel corso della mattina si è anche parlato dei timori per l’andamento dell’anno soprattutto per quanto riguarda la diminuzione di volontari e delle occasioni di raccolta fondi a causa dell’emergenza Coronavirus.

