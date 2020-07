SARONNO – Al diamante di via Ungaretti buona la prima per il Saronno, che ha “maltrattato” un Senago Milano United in grosse difficoltà sul monte di lancio: domenica pomeriggio, prima giornata del campionato di serie C, gli ospiti hanno retto il confronto solo in avvio, inizialmente rimontando lo svantaggio ma con i saronnesi che hanno poi preso il largo chiudendo la gara per “manifesta” alla settima ripresa: 27-4. Buona, in blocco, la prova dei lanciatori saronnesi: Lorenzo Franci, Diego Monticelli e Daniele Tarocco. Inizio dunque sotto i migliori auspici per la formazione saronnese, candidata ai playoff assieme a quella legnanese.

Saronno dunque subito al primo posto della classifica nel girone a quattro, pari merito con Legnano Kemind che come da previsioni ma con qualche difficoltà in più del previsto, ha superato in casa la formazione del Malnate Vikings: 19-9.

(foto: alcune fasi dell’incontro fra Saronno e Senago Milano United, i saronnesi hanno progressivamente preso il largo)

