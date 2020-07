SARONNO – E’ arrivato direttamente dal gazebo della Lega allestito in piazza Avis il sindaco Alessandro Fagioli che con il segretario Claudio Sala e il consigliere comunale Giuseppe Mai ha voluto essere portare il suo saluto dalla manifestazione contro la legge sull’omotransfobia. (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO)

Ieri pomeriggio in piazza Libertà a Saronno si sono ritrovate una quarantina di persone che indossando la mascherina e rispettando le distanze di sicurezza hanno organizzato un presidio contro il provvedimento.

I manifestanti, indossando una mascherina rossa e con diversi cartelli al collo, si sono radunati silenziosamente in piazza e una volta disposti hanno letto una nota un cui spiegavano le proprie motivazioni e la scelta di non rispondere alle domande e alle provocazioni. E così è stato sono rimasti in pieni in mezzo alla piazza fino alle 18. Tra i presenti Lucio Bergamaschi e il consigliere comunale Alfonso Indelicato.

Tanti i saronnesi che si sono fermati per cercare di capire cosa stesse succedendo e i motivi del presidio.

La comunicazione con le motivazione dell’azione è stata ripetuta alle 17,30 e prima del “rompete le righe” è stato tracciato un bilancio in cui si è voluto sottolineare come la manifestazione sia stata “pacifica e ordinata”. Dopo un applauso di tutti i partecipanti il presidio si è sciolto.