SARONNO – Sono stati una cinquantina i partecipanti, ieri pomeriggio in piazza Libertà, alla manifestazione di chi è contrario alla nuova legge contro la omotrasfobia.

Polizia locale in azione con Shane, in cane antidroga: controlli a tappeto sopratutto attorno alla stazione centrale di Saronno.

Mentre l’unità cinofila dei carabinieri ha visitato le aree verdi e parchi della zona, a “caccia” di polpette avvelenate.

Coronavirus, ieri una giornata per quanto riguarda i dati regionali e nelle province. In Lombardia si scende drasticamente, a +67 nuovi casi di positività al coronavirus; nella zona sono pochi. In provincia di Como +8, nel Varesotto +2 mentre in Brianza +3. Il maggior numero dei nuovi contagi da in questo caso riferimento alla provincia milanese e nella fattispecie a Milano città con un +15.

Primo sport di squadra a ripartire nella zona il softball: ieri la prima giornata di serie A1 con la Rheavendors Caronno Pertusella che in casa ha battuto le Thunders Castellana.

12072020