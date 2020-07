ORIGGIO – Tamponamento in via Cavour ad Origgio: è successo alle 12 di domenica, a scontrarsi due autovetture. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è stato richiesto il supporto anche di una ambulanza della Croce rossa saronnese, una delle persone sulle vetture, una ragazza di 33 anni, ha infatti avuto bisogno di cure mediche. Ha riportato alcune contusioni ed è stata trasferita all’ospedale di Saronno, non è comunque apparsa in pericolo di vita.

I militari dell’Arma hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro ed hanno ascoltato le testimonianze dei presenti. Come sempre avviene in simili circostanze, quando ci sono incidenti con feriti, i tutori dell’ordine hanno dunque avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente stradale e risalire alle eventuali responsabilità in quanto è successo.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa ed una pattuglia dei carabinieri sul luogo di un incidente stradale avvenuto nella zona)

12072020