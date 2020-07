SARONNO – Durante le vacanze estive si continuano a creare nuove iniziative per poter coinvolgere in modo sano e divertente i bambini; in questo caso, da luglio, tutti i mercoledì e tutti i venerdì sarà possibile per i bambini dai 7 ai 14 anni visitare in modo del tutto nuovo il santuario di Saronno, potendosi quindi divertire imparando nuove curiosità riguardo il luogo di devozione più conosciuto della nostra città.

L’esperienza sarà possibile grazie all’organizzatrice, laureata in scienze dei beni culturali all’università Statale di Milano, Ginevra Dal Col.

I bambini non parteciperanno ad una semplice visita, infatti si tratterà di un’iniziativa molto più stimolante, volta a scoprire i segreti di alcuni punti del Santuario scelti dalla stessa organizzatrice. Verranno quindi a conoscenza dei particolari più nascosti dietro gli affreschi e la storia del luogo.

Questo evento potrebbe protrarsi fino a settembre, per poter garantire anche alle scuole di visitare in questo modo innovativo il Santuario.

(foto archivio)