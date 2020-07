SARONNO – Giuliano Melosi va nella Bergamasca: l’allenatore saronnese è infatti il nuovo tecnico del Ponte San Pietro. Per Melosi, che nella scorsa stagione aveva per diverse giornate guidato il Pavia, si tratta di una riconferma in serie D, dopo essere stato in passato anche sulla panchina di un altro club della Bergamasca, la Grumellese.

Scrive il Ponte San Pietro in un comunicato:

Dopo l’arrivo del direttore sportivo Roberto Passoni un’altro importante tassello va a comporre lo staff tecnico della prima squadra con l’accordo raggiunto oggi dai presidenti Bonasio e Galbusera con mister Giuliano Melosi.

Nato a Saronno il 15 maggio 1967, dopo una prestigiosa carriera da giocatore nei professionisti con l’esordio in serie A nelle fila del Vicenza, nel 2011 inizia un’altrettanto brillante carriera di allenatore, in Serie D ha allenato il Darfo Boario, l’Inveruno e la Grumellese. Benvenuto mister nella famiglia blues ed un in bocca al lupo per la nuova stagione 2020-2021!

13072020