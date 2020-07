CISLAGO – La Giunta ha completato l’iter del progetto definitivo per la messa in sicurezza dei marciapiedi e delle sedi stradali comunali per un importo complessivo di 360.000 euro fondi che Regione Lombardia ha stanziato al comune nell’ambito delle iniziative del post Covid.

“Molti di questi lavori – spiega il sindaco Gianluigi Cartabia – riguarderanno il rifacimento di non pochi marciapiedi che da anni necessitavano di una intervento importante inoltre è previsto l’ampliamento del parcheggio di piazza Castelbarco (in corrispondenza della chiesetta) e alla rotatoria viale IV Novembre oltre al rifacimento dell’asfalto è previsto un sistema di potenziamento dell’illuminazione e della segnaletica in corrispondenza degli attraversamenti pedonali”.

Cartabia non nasconde la propria soddisfazione: “A questo punto due ringraziamenti da parte mia e dalla mia Amministrazione a Regione Lombardia per lo stanziamento che ci permetterà in questo momento di ristrettezze economiche lavori che Cislago aspettava da tempo, e poi al nostro ufficio tecnico perché il progetto è stato realizzato dai nostri tecnici in tempi brevissimi e con un considerevole risparmio economico perché non ci siamo dovuti avvalere di professionisti esterni questo ci permetterà a breve di partire con la gara per l’assegnazione dei lavori che speriamo già possano iniziare entro la fine dell’anno”.

