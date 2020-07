SARONNO – La situazione dell’emergenza coronavirus ha confermato, fra Varesotto, Comasco e Brianza, il trend degli ultimi tempi con pochi nuovi casi.

Sono la Mantovana e la Bergamasca che tornano a guidare il dato provinciale dei nuovi casi di coronavirus in Lombardia. Numeri che restano contenuti e che quasi escludono le province di Varese (+1) e Como (+1) mentre in Brianza ieri si è registrato un +7. Sempre riguardo a ieri, in Lombardia si sono segnalati complessivamente +77 nuovi casi ma anche con un incremento notevole del numero delle persone che sono guarite dalla malattia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

13072020