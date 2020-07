SARONNO – “Qual è il dovere di un politico? E cosa rende un politico, un buon politico?”. Da queste domande parte il primo intervento di Federico Marri coordinatore Forza Italia Giovani Saronno e candidato consigliere comunale per Forza Italia.

A causa della recente degenerazione culturale, culminata negli slogan grillini dell’ “uno vale uno”, la competenza ha perso ogni rilievo, chiunque può svolgere qualsiasi ruolo, e ci siamo abituati ogni giorno di più a valutare i politici su base di caratteristiche che non dovrebbero rientrare nel conto. Sembriamo più interessati al gossip, alla sfera privata, ad attitudini che hanno ben poco a vedere con la risoluzione dei problemi che attanagliano il nostro Paese, la nostra Regione o il nostro Comune.

Ma se doveste operarvi al cuore, vi affidereste ad un buon padre di famiglia, o al più competente tra i chirurghi? E’ questa l’argomentazione che Benedetto Croce, già nel 1931, in una delle sue pagine più riuscite, utilizza per invogliare a non sviare dalla competenza nelle valutazioni politiche. L’onestà, come tante altre virtù, è fondamentale, ma non possiamo e non dobbiamo permetterci di tralasciare la competenza nelle nostre valutazioni.

E’ quindi con la radicata idea di riportare la competenza e la concretezza in politica che scriviamo queste righe e che io, in quanto ventunenne e studente universitario, ho intenzione di attenermi alla materia in cui sono competente e ho approfondita conoscenza: il mondo della gioventù (declinato nei suoi vari ambiti: scolastico, serale e lavorativo).

Mentre vuote divagazioni di scenari prosperi e fantastici rimangono semplicemente aria fritta, e poiché è facilissimo ed alla portata di tutti riempirsi di belle parole ed ondivaghe promesse, io non sono qui a promettervi che renderò Saronno una città migliore, bensì ad indicarvi concretamente come intendiamo rendere Saronno una città più attrattiva per i ragazzi della mia età.

E’ con questo spirito che ci occuperemo della cultura aumentando le postazioni studio nella biblioteca e valutando un’estensione degli orari per gli “studenti notturni”. Offriremo inoltre borse di merito ai maturandi come forma di incentivo allo studio.

Lo stabile “Spazio Anteprima” verrà dedicato ai giovani con l’emissione di un bando e sono tanti gli utilizzi che potranno essere proposti (spazi di co-working, aule studio, spazi per radio cittadina…).

Daremo inoltre la giusta rilevanza agli eventi serali e ci renderemo disponibili verso tutti coloro che vorranno organizzarne, perché i ragazzi meritano anche luoghi e momenti di svago. Il modello da seguire è quello che ha portato la “Rock N’ Beer” nel cortile della biblioteca. Un viale vuoto è più facilmente preda di delinquenti e malintenzionati: se i ragazzi riscoprono la bellezza di ritrovarsi, e hanno luoghi per farlo, aumenterà anche la sicurezza di tutti.

Dovremo poi concentrarci sull’inserimento nel mondo del lavoro: potenzieremo il già ottimo servizio InformaGiovani (preparazione per colloqui di lavoro, curriculum vitae, orientamento e tanto altro) e lo pubblicizzeremo in modo che tutti i ragazzi possano venirne a conoscenza.

Altro grande obiettivo, infatti, è quello di rendere più immediata la comunicazione tra Comune e cittadinanza: con la creazione di un’app ufficiale e pagine sui social networks, sarà decisamente più semplice per i cittadini essere informati su tutti gli eventi che avvengono all’interno delle nostre mura, prenotare appuntamenti con gli uffici comunali, richiedere certificati, etc.

Queste sono solo alcune delle proposte che, per questioni di brevità, non è stato possibile elencare in toto; possiamo comunque garantirvi che la nostra sarà una campagna elettorale niente fumo e tutto arrosto.

Per Plutarco “i giovani non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere”, concludo allora così: riaccendiamo i giovani, riaccendiamo Saronno!