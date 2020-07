Gilli: “Bandiere stinte e sbrindellate in Municipio. L’Amministrazione pensa alla fascia del presidente”

SARONNO – Una foto, un post su Facebook di poche righe ed arriva la prima stoccata del candidato sindaco Pierluigi Gilli sostenuto dalla sua civica con Italia Viva, Azione e più Europa.

L’ex primo cittadino torna su un tema a lui caro quello delle condizioni delle bandiere esposte sulle facciate degli edifici pubblici.

“All’ingresso del Municipio, bandiere stinte e sbrindellate, a pezzi – si legge nel post – Questa la cura che l’agonizzante amministrazione ha per i simboli sacri delle Istituzioni. Non gliene importa un bel nulla. Irrispettosi. Se questo è il loro biglietto da visita, nella sede del Governo cittadino, si devono solo vergognare. Ma non ne sono capaci, hanno in mente soltanto le aree feste e la tre valli varesine o l’improbabile, inutile, capricciosa e vanitosa “fascia” per il presidente del Consiglio Comunale. Che arrivino le elezioni, la più democratica livella!”

(foto: la foto condivisa da Gilli sulla pagina Fb a corredo del suo commento)

12072020