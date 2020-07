CARONNO PERTUSELLA / UBOLDO / ORIGGIO / CISLAGO / GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del distretto antiche brughiere per il bando per la ricostruzione economica.

“Regione Lombardia ha recentemente emanato il “Bando Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”, con l’obiettivo di sostenere in modo concreto e rapido la ripresa dell’economia dei territori supportando, con contributi economici a fondo perduto, le attività dopo l’emergenza causata dal virus Covid19.

“Quello che stiamo vivendo e che ci ha fortemente messo alla prova è un momento difficile per tutti noi imprenditori” commenta Rachele Grassi, presidente del Distretto delle Antiche Brughiere (DID), che ricomprende i Comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo. “Come Distretto del Commercio ci siamo subito attivati con grande sinergia con i Sindaci e delegati comunali per partecipare al Bando dei Distretti del Commercio ed ottenere da Regione Lombardia 100 mila euro che verranno ridistribuiti agli imprenditori mediante la partecipazione a un bando comunale”.

Potranno beneficiarne le PMI e gli aspiranti imprenditori con unità locale nel territorio del Distretto che:

– svolgano attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;

– forniscano servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato.

Al fine di comprendere le effettive esigenze degli operatori e gli ambiti di interventi sui quali si necessita maggiore supporto, su cui indirizzare i contributi pubblici, il Distretto delle Antiche Brughiere, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, sta realizzando un’indagine alla quale vi chiediamo di partecipare.

Potete compilare il questionario andando sul nostro sito www.didantichebrughiere.it o scrivendo a [email protected]

Nelle prossime settimane il Distretto delle Commercio delle Antiche Brughiere fornirà a tutti i suoi associati aggiornamenti periodici sulle opportunità di finanziamento previste”.

(foto da archivio)

13072020