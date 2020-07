SARONNO – Lavori a tempo di record davanti alla stazione ferroviaria centrale di Saronno, rifatto in una notte tutto l’asfalto che era stato posato male.

Visite guidate per i bambini nello splendido Santuario della Beata vergine dei miracoli.

Su ilSaronno la diretta della messa domenicale dalla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo.

Messa dalla Prepositurale di Saronno

Coronavirus. Mantovana e la Bergamasca tornano a guidare il dato provinciale dei nuovi casi di coronavirus in Lombardia. Numeri che restano contenuti e che quasi escludono le province di Varese (+1) e Como (+1) mentre in Brianza si registra un +7. In Lombardia si segnalano complessivamente +77 nuovi casi ma anche con un incremento notevole del numero delle persone che sono guarite dalla malattia.

Sport giocato, inizia anche il campionato di serie C di baseball con la squillante vittoria del Saronno.

Anche il campione saronnese di automobilismo, Laurence Balestrini, adesso è pronto a tornare in pista.

