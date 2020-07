SARONNO – E’ stato un altro weekend difficile per i residenti di via Da Vinci che hanno dovuto fare i conti con una nuova “notte brava” raccontata da quel che resta nell’area verde al centro della via. Un lampione rotto, bottiglie vuote e pezzi di vetro sotto le panchine e rifiuti la fanno da padrone al punto che alcuni residenti hanno invitato, sul social network Facebook, i vicini a non portare i bimbi al parco.

Per la verità l’area verde dovrebbe essere offlimits per effetto dell’ordinanza emessa dal sindaco Alessandro Fagioli dopo un sopralluogo. In realtà il parco è aperto e anche le aree rese off limits con transenne e nastro bianco e rosso sono perfettamente accessibili con vivo rischio per i frequentatori più piccoli visto che ci sono gli spuntoni dei giochi che sono stati rimossi per la manutenzione.

Il problema è annoso e noto. Da anni i residenti si lamentano, soprattutto nel periodo estivo per la presenza di ragazzi che si radunano nell’area verde la sera e schiamazzano fino a tarda ora. In passano erano stati realizzati degli interventi mirati della polizia locale ma quest’anno il sindaco ha firmato un’ordinanza per chiudere il parco per i rischi di assembramenti legati al coronavirus.