Maturità ’20: cinque 100 e una lode al Prealpi

SARONNO – Sono passate ormai alcune settimane dalla fine della scuola e in particolare dai tanto temuti esami di stato che hanno sicuramente lasciato un segno nella memoria di tutti. Gli studenti e i docenti, cercando di scalare ogni eventuale difficoltà, sono riusciti a raggiungere la vetta che dopo cinque anni di studio e di attesa, ha colto tutti alla sprovvista. Nonostante la preparazione agli esami sia stata diversa dalle precedenti, durante le quali gli studenti erano in stretto contatto con i professori, anche quest’anno gli alunni sono riusciti a svolgere il colloquio e in alcuni casi in modo brillante. Grande soddisfazione per tutti, che nonostante la situazione d’emergenza generale e la chiusura dei cancelli scolastici, non hanno mai messo “in pausa” lo studio e l’ascolto alle lezioni, sebbene queste siano state particolari e fuori dal comune.

Ecco i risultati eccellenti del Prealpi:

5A turistico: Martina Basilico 100;

5B odontotecnico: Matteo Aggio 100; Patricia Amalia Balan 100 e lode

5A liceo sportivo: Lorenzo Borsani 100; Francesca Santambrogio 100

5B liceo sportivo: Luca Bianchi 100

(foto da google maps)

13072020