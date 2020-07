SARONNO – Martedì 14 luglio alle 21 la lista civica Obiettivo Saronno presenterà la raccolta firme per l’ospedale di Saronno e le motivazioni che li hanno portato a chiamare a raccolta tutti i cittadini di Saronno e dei Comuni limitrofi per far sentire la nostra voce. L’appuntamento è nella nuova sede operativa di Obiettivo Saronno in via Padre Monti 13.

E non mancano degli inviti decisamente personali: “Invitiamo tutti i cittadini saronnesi e dei comuni limitrofi, il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli, i primi cittadini dei Comuni del territorio, gli assessori, il presidente del consiglio comunale, i consiglieri comunali e tutte le forze politiche saronnesi a partecipare alla petizione con la loro firma”.

Garantito il massimo rispetto delle norme anticontagio: “La sede è molto grande: anche numerosi avremo la possibilità di rispettare i protocolli e le distanze di sicurezza previste per legge”