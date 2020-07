SARONNO – Incidente stradale in via Varese a Saronno: è successo domenica pomeriggio alle 15.30, sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese, dopo lo scontro fra due autovetture. Una ragazza di 23 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata trasportata all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicata e per tutti gli accertamenti del caso, ma non è apparsa in pericolo di vita.

In mattinata, alel 8.40 intervento dell’ambulanza della Cri anche in via Vincenzo Monti per una caduta accidentale: un pensionato del posto, di 70 anni, è stata trasferito al nosocomio per essere medicato di comunque lievi contusioni. Stesso discorso per un analogo episodio accaduto alle 3.50 della notte sempre a Saronno, in periferia nei pressi di via Varese all’incrocio con via Parma; è rimasto contuso un ragazzo di 21 anni ma anche per lui nulla di grave.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa in occasione di un intervento sul territorio del Saronnese)

13072020