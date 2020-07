SOLARO – Si terranno mercoledì 15 luglio e giovedì 23 luglio (entrambe le date dalle 18.45 alle 19.45) gli eventi di “Con le mani nella terra” nel giardino di Villa Borromeo, in via Mazzini. Si tratta di un doppio appuntamento a tema natura organizzate dal Comune di Solaro con la collaborazione dell’istituto Castiglioni di Limbiate e de Le Acacie di Lattuada.

Nel primo, dedicato a bambini e adulti in coppia, si riprodurranno alcune semplici lezioni tecnico pratiche sulla creazione di un piccolo sul balcone. Nel secondo appuntamento invece si produrranno alcune piccole creazioni con fiori e foglie. L’ingresso è su prenotazione all’ufficio Sport e tempo libero, numero telefonico 0296984238. Christian Talpo assessore alle Politiche agricole e Davide Panetti consigliere comunale con delega agli Eventi e Tempo libero: “Sappiamo quanto sia importante per tutti l’educazione alla bellezza della natura.

Siamo contenti come amministrazione di poter proporre, grazie alla collaborazione dell’istituto Castiglioni di Limbiate e de Le Acacie di Lattuada, due attività ispirate al verde che possano coinvolgere sia bambini che adulti. La natura rilassa e in questo particolare periodo storico ne abbiamo veramente bisogno”.

