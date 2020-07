COGLIATE – Da venerdì 17 luglio sarà Bell’atmosfera a Cogliate. Si tratta di un nuovo spazio che, nell’immaginario dell’amministrazione comunale, sarà un contenitore di progetti, di cultura, di musica e di sport.

Sul palco che verrà installato nel cuore del parco di via De Gasperi, si susseguiranno, durante i week end, fino a metà agosto molte attività: cinema sotto le stelle, giochi a quiz, concerti della banda, letture per i bambini, pic-nic e molto altro. Saranno inoltre presenti delle postazioni per poter imparare il gioco degli scacchi e le associazioni del paese avranno modo di presentare la propria attività annuale. Adiacente verrà installata un’area food/drink dove poter gustare prodotti selezionati e proposti da alcune attività del paese. Sempre accessibile durante gli eventi l’area giochi del parco dedicata ai più piccoli con annesso servizio bar e la connessa area cani dove poter far divertire anche gli amici a 4 zampe, in totale sicurezza. L’accesso sarà sempre libero e gratuito (ad esclusione del pic-nic). Il tutto si svolgerà all’aperto, in un ampio polmone verde che permetterà oltretutto di rispettare le prescrizioni sulle distanze relative all’emergenza da Covid-19. In concomitanza prosegue l’iniziativa estiva di rendere pedonale l’intero centro storico durante i week end, per permettere a bar e ristoranti di usare gli spazi esterni in totale sicurezza.

Programma:

17/7 serata inaugurale + proiezione di foto/video relativi ai volontari che hanno lavorato in prima linea durante l’emergenza, con alcune testimonianze + presentazione scuola e animazione by “Scuola Diamante”

18/7 Presentazione della nuovissima Asd Volley People Cogliate + Cinema sotto le stelle con il film “Pari e Dispari”

19/7 Il cervellone – Gioco a quiz interattivo 1° round

24/7 Concerto della Banda cittadina

25/7 Presentazione dell’Asd Cogliatese Calcio + Spettacolo di cabaret con “Area Comici” da Zelig Si ride!

26/7 presentazione e lezione prova di Balla & Snella + Il cervellone – Gioco a quiz interattivo 2° round

31/7 Lettura sotto le stelle “Il trattamento ridarelli”

01/8 Presentazione Mtb Cogliate + Cinema sotto le stelle con il film “Il Grande Gigante Gentile”

02/8 Karaoke per tutti! Si canta!

07/08 Pic-nic sotto le stelle, una nuova esperienza che riporta al passato.

08/08 Cinema sotto le stelle con il film “Cado dalle nubi” di Checco Zalone

09/08 Il cervellone – Gioco a quiz interattivo sfida finale!

