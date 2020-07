SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex consigliere comunale Cesare Cenedese in merito al violento temporale del pomeriggio di venerdì 3 luglio ha prodotto non pochi danni a proprietà sia private che pubbliche.

“La forza del vento ha in ogni comune prodotto danni anche alla vegetazione: non mi ha perciò stupito vedere che anche nel parcheggio di via Volta, all’altezza del civico 33, una quercia di quattro metri di altezza è stata spezzata in due -dichiara Cesare Cenedese- Quello che però stupisce è che, nonostante varie segnalazioni al comune, a dieci giorni di distanza la pianta sia ancora lì. Non è normale!”. Quel che resta della pianta, infatti, campeggia nell’aiuola tra la via di arroccamento e il parcheggio.

“Di solito appena accadono temporali di simile portata è solito fare la conta dei danni cercando di sistemare immediatamente: vorrebbe così la regolare manutenzione, che è però mancante da almeno cinque anni. Infatti basta guardare il bilancio comunale per accorgersi che la quota destinata alla manutenzione del verde pubblico è irrisoria rispetto i reali fabbisogni, tanto che, in questo quadro di carente manutenzione ordinaria degli ultimi cinque anni, l’amministrazione comunale ha ben pensato, dopo aver indebitato la città con la rinegoziazione dei mutui, di accendere ulteriori mutui per più di seicentomila euro di cui 80mila vanno alla manutenzione ormai divenuta straordinaria del verde pubblico. Ecco, persino così, dopo cinque anni di mancanza, assenza di manutenzione e indebitamento… la manutenzione e l’attenzione sono comunque assenti, tanto da non accorgersi di una pianta caduta da dieci giorni: il problema non sono nemmeno le risorse economiche! Penso sia il caso di tornare alla normalità, fatta di attenzione, amore per la città e competenza: sosterrò Pierluigi Gilli come candidato sindaco!”.

14072020