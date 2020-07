SARONNO / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO / VARESE – Nei grandi centri della provincia di Varese quest’oggi nessun nuovo caso positivo al coronavirus.

Ecco il quadro della situazione nelle località della zona con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Varese 322

Busto Arsizio 403

Gallarate 264

Saronno 241

In zona + 0 nel Tradatese; + 0 nella bassa comasca, e +0 a Saronno e Saronnese. Per il resto la buona notizia del crollo dei nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (+30) si abbina a quella legate al dato provinciale, appena diffuso dalla Regione. Nel comasco oggi non si è registrato alcun nuovo caso, dunque +0; mentre nel Varesotto +2 ed in Brianza +1. Fra le province, Bergamo resta quella dove si registrano più contagi, come avvenuto in media negli ultimi giorni.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14072020