MILANO – Mai così pochi, si è tornati sui numeri dei primi giorni dell’emergenza: il riferimento va ai nuovi casi positivi al coronavirus, oggi soltanto +30 (e nove solo “debolmente positivi”) in tutta la Lombardia. Questi i dati appena diffusi dalla Regione:

Questi tutti i dati di oggi in ambito regionale:

– i tamponi effettuati: 5.636, totale complessivo: 1.155.050

– i nuovi casi positivi: 30 (di cui 15 a seguito di test

sierologici e 9 “debolmente positivi”);

– i guariti/dimessi: 70.461 (+86, di cui 68.381 guariti e 2.080

dimessi)

– in terapia intensiva: 27(-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 176 (+8)

– i decessi: 3, totale complessivo: 16.760.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14072020