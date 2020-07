SARONNO – Cosa fare per richiedere i crediti di imposta per le spese di sanificazione e adeguamento Covid-19, le novità del 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 attuativo, le nuova 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 dell’agenzia entrate: ne parla oggi in diretta il tributarista saronnese Nicola Mastroianni.

Appuntamento all𝐞 𝟏𝟔 in diretta Facebook

Nelle scorse settimane Mastroianni, con una serie di dirette, si era tra l’altro soffermato sulle iniziative, sotto il profilo fiscale e dei contributi economici e finanziamenti, presi dal Governo italiano per privati cittadini ed imprenditori, e per le loro aziende. Gli argomenti del doppio evento online erano state le nuove sospensioni di imposte e tasse (e avvisi bonari); lo sconto Irap; il nuovo bonus affitti; i nuovi crediti di sanificazione; il maxi bonus del 110 per cento sulla casa; il contributo a fondo perduto; le nuove indennità per aprile e maggio ai lavoratori autonomi. Argomenti dunque di grande attualità e sicuro interesse, che senz’altro meritano di essere approfonditi, per le molte possibilità che offrono nell’ottica del rilancio e della ripartenza dopo il lungo e difficile periodo del completo lockdown.

Mastroianni si occupa di consulenza ed assistenza contabile amministrativa fiscale e societaria; è esperto fiscale in fiscalità immobiliare; e partner dello Studio Scolari & partners.

14072020