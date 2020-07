GERENZANO – Un poco di spavento, qualche escoriazioni ma tutto sommato niente di particolarmente grave per una donna di 62 anni che ieri alle 12.15 è rimasta vittima di un piccolo incidente, avvenuto nel centro di Gerenzano, in via Oratorio. La gerenzanese, infatti, è caduta dalla propria bicicletta, sono stati i passanti a chiamare i soccorsi e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Saronno, il cui equipaggio si è preso cura della malcapitata.

Al di là del comprensibile spavento la ciclista non ha riportato gravi lesioni, ha lamentato alcune contusioni ed escoriazioni ma niente di particolarmente serio, è stata comunque trasferita all’ospedale di Saronno per essere medicata e per tutti gli accertamenti del caso.

(foto archivio: la zona centrale di Gerenzano dove ieri si è registrato l’incidente stradale che ha visto coinvolta la ciclista, i passanti hanno subito dato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi ed è arrivata l’ambulanza della Cri)

14072020