SARONNO – Ancora proteste per il degrado al quartiere Matteotti di Saronno, qualcuno se l’è presa con gli arredi urbani nel parco pubblico.

In arrivo nuovo spazio commerciale in viale Lombardia, disco verde del consiglio comunale a cambio di destinazione d’uso.

Calcio dilettanti, fissate le date della ripartenza, è prevista domenica 14 settembre con le coppe, poi dal 27 i campionati. Aiuti economici alle società.

Coronavirus, ieri è stato complessivamente di +7 il conto dei nuovi casi positivi al coronavirus fra le provincie di Varese (+1), Como (+4) e Brianza (+2); i numeri quindi restano decisamente bassi anche se, evidentemente, la zona non è ancora covid-free. Ieri in Lombardia non si sono registrati molti tamponi effettuati, il numero dei nuovi casi scoperti è rimasto sotto i cento; quasi la metà nella Bergamasca.

Ubriaco in auto contromano, è stato fermato e denunciato dalla polizia locale di Limbiate. E’ successo in via Marconi.

14072020